Amazon Music Unlimited in prova gratuita per 30 giorni e senza vincoli

L'offerta è valida per i nuovi clienti: il piano si rinnova a 10,99 euro al mese, con possibilità di disdire in qualsiasi momento.
Il servizio streaming musicale Amazon Music Unlimited offre ai nuovi clienti una prova gratuita di 30 giorni, durante la quale possono accedere a oltre 100 milioni di brani e ai podcast più popolari. Al termine del periodo di prova, il piano si rinnova a 10,99 euro al mese: a questo proposito sottolineiamo che non vi sono vincoli, dunque è possibile disdire l’abbonamento in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Con Amazon Music Unlimited è possibile ascoltare la propria musica preferita in qualsiasi momento, anche offline, su tutti i dispositivi che propongono l’integrazione con l’assistente vocale Alexa. Ad ogni ascolto la piattaforma imparerà a conoscere i gusti di ciascun utente, personalizzando di volta in volta i suggerimenti musicali.

I brani del momento su Amazon Music Unlimited

Nella lista dei brani più popolari del momento figurano Albachiara di Vasco Rossi (nella versione rimasterizzata del 2019), Hanno ucciso l’Uomo Ragno degli 883, 16 Marzo di Achille Lauro feat. Gow Tribe, Bam Bam di Banfy & Sheridan, La Nuova Stella di Broadway di Cesare Cremonini e Piazza San Marco di Annalisa feat. Marco Mengoni.

Nei prossimi giorni il catalogo ospiterà anche il nuovo albumG” di Giorgia, in uscita il 7 novembre, anticipato dal singolo Golpe. L’ennesimo progetto discografico dell’attuale conduttrice di X-Factor arriva a distanza di due anni dall’album Blu: per Giorgia è il suo tredicesimo disco, a cui si aggiungono anche le due raccolte di Greatest Hits.

Tra i brani più attesi c’è il duetto con Blanco nel brano La cura per me, canzone scritta da Blanco e con cui la cantante romana si è classificata al sesto posto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Visto il grande successo ottenuto in primavera, è probabile che l’inedito duetto possa trasformarsi in breve tempo in uno dei brani più popolari della piattaforma musicale di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

6 nov 2025

6 nov 2025
