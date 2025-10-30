Amazon Music Unlimited: musica in qualità Ultra HD inclusa nel prezzo

Amazon Music Unlimited ti farà dimenticare la qualità del vecchio MP3. Con questa piattaforma di streaming musicale potrai avere infatti accesso a oltre 100 milioni di brani in qualità e molti di questi addirittura in qualità Ultra HD (Hi-Res Audio). Parliamo di una qualità sonora superiore anche al CD con cui cogliere ogni sfumatura e dettaglio della traccia musica. Trovi tutto incluso nella prova gratuita di 30 giorni.

Il bitrate garantito è fino a dieci volte superiore rispetto ai servizi base standard: di questi, oltre 7 milioni di brani sono disponibili in Ultra HD con una libreria completa di album rimasterizzati e playlist pensate per sfruttare al massimo questa tecnologia.

Amazon Music Unlimited però non si limita a questo e offre anche l’audio spaziale, con supporto a Dolby Atmos e 360 Reality Audio, dandoti modo di percepire la musica in un campo sonoro tridimensionale totalmente avvolgente. Questa funzione è compatibile con diversi dispositivi, come Amazon Echo, Fire TV, smartphone, tablet, PC e naturalmente cuffie e sistemi audio di fascia alta.

La qualità Ultra HD, come detto, è inclusa nel prezzo dell’abbonamento e puoi provarla gratis per 30 giorni se sei un nuovo iscritto. Così avrai accesso anche allo sconfinato catalogo di oltre 100 milioni di brani e la possibilità di ascoltare gratis un audiolibro tra oltre 350.000 titoli.