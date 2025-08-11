Amazon Music Unlimited: prova gratuita per 30 giorni e novità musicali estate 2025

Amazon Music Unlimited – il servizio premium di streaming musicale di Amazon – offre un periodo di prova gratuito di 30 giorni per i nuovi iscritti, durante il quale è possibile accedere a un catalogo vastissimo (oltre 100 milioni di brani), ascoltare musica senza pubblicità, scaricare i brani offline e saltare canzoni liberamente.

Da tenere d’occhio: in occasione del Prime Day 2025 (8–11 luglio), Amazon ha esteso la promo: chi si è iscritto entro il 14 luglio ha potuto usufruire di fino a 4 mesi gratis se già membro Prime, o 3 mesi gratis senza abbonamento Prime.

Cosa ascoltare: novità di luglio e agosto 2025 su Amazon Music Unlimited

Tra le uscite più rilevanti disponibili su Amazon Music (che, come detto, offre accesso immediato a tutto il catalogo in prova):

Luglio 2025

“Don’t Tap the Glass” – nuovo album di Tyler, the Creator, uscito il 21 luglio 2025 , con la partecipazione di Pharrell Williams, Madison McFerrin e Yebba

“Sex Hysteria” – secondo album di Jessie Murph, uscito il 18 luglio 2025, con collaborazioni importanti come Gucci Mane e Lil Baby

Agosto 2025

“Flux” di Alison Goldfrapp – uscirà il 15 agosto 2025 , segnando il suo ritorno con sonorità electropop piene di atmosfere pop intense

“A Matter of Time” di Laufey – previsto per il 22 agosto 2025 , si tratta di un terzo album più intimo e emotivo della cantautrice islandese; include singoli come “Silver Lining”, “Tough Luck”, “Lover Girl” e “Snow White”

“Man’s Best Friend” di Sabrina Carpenter – in uscita il 29 agosto 2025, il suo settimo album, già anticipato dal singolo di successo “Manchild”

Con Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni, puoi esplorare un catalogo sterminato e scoprire le uscite più attese dell’estate 2025. Tra irresistibili debutti e ritorni di artisti affermati, c’è solo l’imbarazzo della scelta per dare ritmo alle tue giornate d’ascolto.