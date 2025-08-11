 Amazon Music Unlimited: prova gratuita per 30 giorni e novità musicali estate 2025
Scopri come avere Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni e ascoltare senza limiti il catalogo completo, incluse le nuove uscite di luglio e agosto.
Musica
Scopri come avere Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni e ascoltare senza limiti il catalogo completo, incluse le nuove uscite di luglio e agosto.

Amazon Music Unlimited – il servizio premium di streaming musicale di Amazon – offre un periodo di prova gratuito di 30 giorni per i nuovi iscritti, durante il quale è possibile accedere a un catalogo vastissimo (oltre 100 milioni di brani), ascoltare musica senza pubblicità, scaricare i brani offline e saltare canzoni liberamente.

Da tenere d’occhio: in occasione del Prime Day 2025 (8–11 luglio), Amazon ha esteso la promo: chi si è iscritto entro il 14 luglio ha potuto usufruire di fino a 4 mesi gratis se già membro Prime, o 3 mesi gratis senza abbonamento Prime.

Prova gratis Amazon Music

Cosa ascoltare: novità di luglio e agosto 2025 su Amazon Music Unlimited

Tra le uscite più rilevanti disponibili su Amazon Music (che, come detto, offre accesso immediato a tutto il catalogo in prova):

Luglio 2025

  • “Don’t Tap the Glass” – nuovo album di Tyler, the Creator, uscito il 21 luglio 2025, con la partecipazione di Pharrell Williams, Madison McFerrin e Yebba

  • “Sex Hysteria” – secondo album di Jessie Murph, uscito il 18 luglio 2025, con collaborazioni importanti come Gucci Mane e Lil Baby

Agosto 2025

  • “Flux” di Alison Goldfrapp – uscirà il 15 agosto 2025, segnando il suo ritorno con sonorità electropop piene di atmosfere pop intense

  • “A Matter of Time” di Laufey – previsto per il 22 agosto 2025, si tratta di un terzo album più intimo e emotivo della cantautrice islandese; include singoli come “Silver Lining”, “Tough Luck”, “Lover Girl” e “Snow White”

  • “Man’s Best Friend” di Sabrina Carpenter – in uscita il 29 agosto 2025, il suo settimo album, già anticipato dal singolo di successo “Manchild”

Con Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni, puoi esplorare un catalogo sterminato e scoprire le uscite più attese dell’estate 2025. Tra irresistibili debutti e ritorni di artisti affermati, c’è solo l’imbarazzo della scelta per dare ritmo alle tue giornate d’ascolto.

Prova gratis Amazon Music

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ago 2025

Roberta Bonori
Pubblicato il
11 ago 2025
