Amazon ti regala un buono da 5 € se provi Music Unlimited

70 milioni di canzoni, posson bastare? Sono tutte su Amazon Music Unlimited, pronte per lo streaming. Cosa rende il servizio ancora migliore? La promo di oggi che permette di ottenere un coupon di 5 euro da spendere sull'e-commerce. Per ottenerlo non bisogna far altro che iniziare ad ascoltare la musica. Non ci credi? Prova!

Collegati ad Amazon Music Unlimited, ti aspetta un coupon

Dopo aver incassato il buono si avranno a disposizione 30 giorni per spenderlo. È esattamente la durata del periodo di prova gratuito da sfruttare per un test approfondito della piattaforma e delle sue funzionalità, dalla creazione delle playlist personalizzate alla scoperta di nuovi artisti grazie ai consigli mirati. Per tutte le condizioni visita la pagina dedicata alla promozione.

Proviamo a scriverlo in altro modo: Amazon ti invita a provare gratis per un mese il servizio Music Unlimited e ti dà 5 euro da spendere come vuoi sullo store. Riesci a immaginare un'occasione più ghiotta di questa?