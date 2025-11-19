 Amazon Music Unlimited, tornano 3 mesi gratuiti: ecco come attivarli
Amazon Music Unlimited, tornano 3 mesi gratuiti: ecco come attivarli

La prova senza costi ad Amazon Music Unlimited è tornata: i nuovi iscritti possono accedere senza costi per 3 mesi a musica, podcast e audiolibri.
Amazon Music Unlimited, tornano 3 mesi gratuiti: ecco come attivarli
La prova senza costi ad Amazon Music Unlimited è tornata: i nuovi iscritti possono accedere senza costi per 3 mesi a musica, podcast e audiolibri.

Se per te la qualità audio è una priorità quando ascolti musica, allora questa promozione è per te. Amazon Music Unlimited ha lanciato un’offerta a tempo limitato, che ti regala ben 3 mesi di ascolto gratuito. Non solo dell’intero catalogo musicale di Amazon, ma anche dei podcast e degli audiolibri inclusi, tutto senza pubblicità.

Un’esperienza audio eccezionale con Amazon Music

L’abbonamento, individuale, ad Amazon Music Unlimited ti permette di accedere a oltre 100 milioni di brani: una discografia praticamente illimitata. La qualità è elevatissima, sia in HD che in Ultra HD, che rendono l’ascolto ancora più ricco e dettagliato. Non manca l’audio spaziale con Dolby Atmos e 360 Reality Audio, in grado di creare un’esperienza tridimensionale tutto attorno a te.

Oltre alla musica, l’abbonamento include i podcast più popolari, tutti senza pubblicità. E per gli amanti della lettura, è possibile scegliere un audiolibro al mese tra oltre 350.000 titoli disponibili. Naturalmente, come ogni piattaforma streaming audio che si rispetti, potrai creare le tue playlist personalizzate e accedere a centinaia di stazioni.

L’offerta è pensata specificamente per i nuovi clienti Amazon Music Unlimited, che non hanno mai usufruito del periodo di prova gratuito, anche se non iscritti al servizio Prime. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento proseguirà automaticamente al prezzo di 10,99 euro al mese. Sei comunque libero di disdire in qualsiasi momento prima del rinnovo se non desideri continuare.

Non perdere la promozione, è disponibile a tempo limitato: ricevi subito tre mesi gratis di Amazon Music Unlimited e accedi all’intero catalogo di musica, podcast e audiolibri disponibile.

