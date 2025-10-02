Amazon Music Unlimited: tutta la musica che vuoi GRATIS per 4 mesi

L’offerta per avere 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited continua. Hai tempo fino al 9 ottobre infatti per attivare la tua prova gratuita esclusiva che ti darà modo di accedere ai contenuti della piattaforma streaming per 120 giorni, con la possibilità di cancellare quando vuoi e senza impegno. La promozione è riservata ai nuovi clienti che non hanno mai provato il servizio.

In questo modo avrai modo di provare in prima persona tutte le caratteristiche di Amazon Music Unlimited: parliamo di una piattaforma che offre un catalogo sconfinato di oltre 100 milioni di brani, tra grandi classici, hit e ultime uscite, tutti senza pubblicità e naturalmente con la possibilità di ascoltarli on-demand e offline. A questi si aggiungono i podcast più popolari, anche questi senza pubblicità, il tutto con la qualità dell’audio spaziale e in alta definizione.

Amazon Music Unlimited offre poi la possibilità di scegliere un audiolibro al mese tra oltre 350.000 titoli disponibili: in questo caso, dunque, considerando la durata della prova potrai ascoltare ben 4 audiolibri con la massima libertà e sui tuoi dispositivi preferiti.

Il servizio è disponibile tramite app su PC, smartphone, tablet, smart TV, console da gioco e altri ancora, oltre ad essere integrato sui dispositivi che dispongono di Alexa, in modo da poter richiedere i tuoi brani preferiti o una playlist specifica adatta al mood del momento semplicemente con la voce. Non aspettare: hai tempo fino al 9 ottobre per avere 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited.