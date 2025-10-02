 Amazon Music Unlimited: tutta la musica che vuoi GRATIS per 4 mesi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Amazon Music Unlimited: tutta la musica che vuoi GRATIS per 4 mesi

Continua l'offerta che ti permette di provare Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi.
Amazon Music Unlimited: tutta la musica che vuoi GRATIS per 4 mesi
Musica
Continua l'offerta che ti permette di provare Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi.

L’offerta per avere 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited continua. Hai tempo fino al 9 ottobre infatti per attivare la tua prova gratuita esclusiva che ti darà modo di accedere ai contenuti della piattaforma streaming per 120 giorni, con la possibilità di cancellare quando vuoi e senza impegno. La promozione è riservata ai nuovi clienti che non hanno mai provato il servizio.

Attiva Amazon Music Unlimited

In questo modo avrai modo di provare in prima persona tutte le caratteristiche di Amazon Music Unlimited: parliamo di una piattaforma che offre un catalogo sconfinato di oltre 100 milioni di brani, tra grandi classici, hit e ultime uscite, tutti senza pubblicità e naturalmente con la possibilità di ascoltarli on-demand e offline. A questi si aggiungono i podcast più popolari, anche questi senza pubblicità, il tutto con la qualità dell’audio spaziale e in alta definizione.

Amazon Music Unlimited offre poi la possibilità di scegliere un audiolibro al mese tra oltre 350.000 titoli disponibili: in questo caso, dunque, considerando la durata della prova potrai ascoltare ben 4 audiolibri con la massima libertà e sui tuoi dispositivi preferiti.

Il servizio è disponibile tramite app su PC, smartphone, tablet, smart TV, console da gioco e altri ancora, oltre ad essere integrato sui dispositivi che dispongono di Alexa, in modo da poter richiedere i tuoi brani preferiti o una playlist specifica adatta al mood del momento semplicemente con la voce. Non aspettare: hai tempo fino al 9 ottobre per avere 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited è tutta un'altra musica

4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited è tutta un'altra musica
Apple Music è gratis per 3 mesi, ma solo se la attivi entro oggi

Apple Music è gratis per 3 mesi, ma solo se la attivi entro oggi
Apple Music è GRATIS per 30 giorni: provalo subito

Apple Music è GRATIS per 30 giorni: provalo subito
Apple Music: ascolta le ultime uscite gratis per un mese

Apple Music: ascolta le ultime uscite gratis per un mese
4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited è tutta un'altra musica

4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited è tutta un'altra musica
Apple Music è gratis per 3 mesi, ma solo se la attivi entro oggi

Apple Music è gratis per 3 mesi, ma solo se la attivi entro oggi
Apple Music è GRATIS per 30 giorni: provalo subito

Apple Music è GRATIS per 30 giorni: provalo subito
Apple Music: ascolta le ultime uscite gratis per un mese

Apple Music: ascolta le ultime uscite gratis per un mese
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
2 ott 2025
Link copiato negli appunti