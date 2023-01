Amazon: offerta clamorosa su questo smartwatch sportivo (-72%)

Occasione assurda su Amazon per acquistare questo smartwatch e tracker sportivo ad un prezzo super. Grazie ad uno sconto del 72% puoi pagarlo infatti soltanto 19 euro invece di 69: immediatamente disponibile, sta andando a ruba grazie anche alla consegna gratuita ed immediata con Prime.

Smartwatch per lo sport in offerta: risparmi subito 50 euro

Questo smartwatch unisex adatto allo sport e all’attività fisica è ovviamente impermeabile permettendoti di tenere traccia dei tuoi allenamenti anche in acqua come in mare o in piscina o per utilizzarlo anche sotto la doccia senza temere di danneggiarlo.

Fornito di un display a colori da 1.4 pollici full touch screen, ti permette di scegliere tra numerose attività, misura in continuazione il battito cardiaco e ti fornisce anche informazioni come avvisi di chiamata, notifiche e messaggi, controllo della musica, controllo della fotocamera del cellulare e funziona trova-telefono.

Compatibile sia con iOS che con Android, la batteria ha una lunga autonomia e ti permette di utilizzarlo in media almeno 6 giorni prima della prossima ricarica. In standby questa durata si estende addirittura a due settimane.

Aggiungilo dunque adesso al carrello per acquistare lo smartwatch sportivo a soli 19 euro su Amazon invece di 69. Uno sconto clamoroso che lo farà sparire molto in fretta: ti suggeriamo di sbrigarti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.