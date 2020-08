Amazon, offerta del giorno: McAfee

Sebbene in queste settimane se ne sia parlato più per una questione di inopportunità legata all’uso di un perizoma al posto della mascherina, il nome McAfee è ormai legato al software e non più al suo fondatore, ormai fuori dai piani di sviluppo del progetto per la sicurezza online. Ma oggi il brand è anche al centro delle “offerte di settembre” che Amazon ha lanciato proprio con oggi, ultimo giorno di agosto.

McAfee, sconto lampo del 74%

L’offerta porta il pacchetto McAfee Total Protection 2020 per 10 dispositivi al prezzo più basso di sempre, con un incredibile sconto del 74% rispetto al prezzo di listino. Con appena 22,99 euro, insomma, è possibile far proprio uno dei software antivirus più noti al mondo, con la possibilità di installarlo su tutti i dispositivi personali e con la piena garanzia di funzionamento in quanto a protezione dei file, delle operazioni online, dello scambio di dati sensibili, della protezione di password e della tutela della propria privacy. Il software include inoltre soluzioni di parental control per la difesa dei minori che possano avere accesso alle proprie postazioni.

Il prezzo per avere in mano il codice d’attivazione di McAfee Total Protection 2020 garantisce un risparmio di ben 66,99 euro e per l’acquisto è sufficiente un click: l’invio del codice di attivazione è immediato e servirà per abilitare l’accesso all’antivirus con tempi immediati.

L’offerta è valida soltanto per la giornata di oggi.