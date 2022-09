Offerte Esclusive Prime: un nuovo evento Amazon

Non è il Black Friday, non è il Prime Day: si chiama Offerte Esclusive Prime ed è il nuovo evento Amazon dedicato allo shopping. Andrà in scena nelle giornate dell’11 e 12 ottobre. Si aprirà dunque ufficialmente a breve la lunga stagione dei saldi e delle promozioni che porterà fino alle festività natalizie. Gli sconti saranno accessibili solo a chi dispone di un abbonamento Prime.

Amazon annuncia l’evento Offerte Esclusive Prime

C’è anche l’Italia tra i paesi in cui sarà messa in campo l’iniziativa, oltre ad Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Tutti i dettagli sono riportati nella sezione dedicata dell’e-commerce. Sono queste le parole di Claudio Marchese, EU Product Manager Amazon Prime.

In Amazon, siamo sempre alla ricerca di nuove idee per offrire ancora più valore ai nostri clienti Prime e le Offerte esclusive Prime sono un’ulteriore occasione per dare accesso ai nostri clienti a grandi risparmi sui prodotti dei brand che amano di più. Dai prodotti per la cura della casa alla moda, spaziando per il beauty e l’elettronica, i clienti Prime potranno trovare un’ampia selezione di offerte e accedere, ancora una volta, solo al meglio dello shopping.

Come già scritto in apertura e come si può intuire dal nome stesso, la possibilità di accedere agli sconti dell’evento Offerte Esclusive Prime sarà riservata agli abbonati Prime. Chi ancora non lo è può approfittare della promozione in corso e attivare subito i 30 giorni di prova gratuita. Tra le altre cose, nel pacchetto è incluso l’accesso senza limiti allo streaming dei contenuti su Prime Video e su Prime Music.

Le date da cerchiare sul calendario, per l’appuntamento con le Offerte Esclusive Prime di Amazon sono dunque quelle di martedì 11 e mercoledì 12 ottobre.