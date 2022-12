Amazon, al via oggi le Offerte di Natale

Mancano ormai meno di tre settimane al 25 dicembre e su Amazon prendono ufficialmente il via oggi le Offerte di Natale. L’occasione giusta per scegliere il regalo da mettere sotto l’albero, per familiari, amici o per se stessi, sfogliando le migliaia di prodotti in sconto di ogni categoria, dall’elettronica agli articoli per la casa.

Offerte di Natale: da oggi gli sconti su Amazon

Ci sono ad esempio il display intelligente Echo Show 5 di seconda generazione a meno di metà prezzo, un monitor ultrawide LG a -47% e il router TP-Link Archer a -51%. Il consiglio è di segnare tra i preferiti la pagina dedicata all’iniziativa, così da poterci tornare ogni giorno e consultare l’elenco aggiornato. Questa la nostra Top 5 di oggi (che non include gli articoli già segnalati).

E, visto che il periodo è quello delle festività e delle riunioni di famiglia, ecco una raccolta di giochi in scatola a prezzo scontato per trascorrere pomeriggi e serate all’insegna del divertimento in compagnia. Chi cerca un laptop può invece puntare in direzione delle promozioni nel catalogo Lenovo.

Ci sarà tempo fino al 22 dicembre per approfittare delle Offerte di Natale su Amazon, dopodiché l’e-commerce non potrà più garantire la consegna degli articoli acquistati prima del 25 dicembre. Meglio non perdere altro tempo e approfittarne subito.

