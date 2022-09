Offerte di Settembre Amazon: gli affari da non perdere oggi

Rimangono ancora poche ore per approfittare delle Offerte di Settembre su Amazon. L’evento termina oggi, martedì 6 settembre. È l’occasione ideale per acquistare risparmiando, magari in vista dell’ormai imminente Back to School o per rendere meno traumatico il rientro al lavoro dopo il termine delle vacanze. Passiamo in rassegna alcuni dei migliori affari disponibili sull’e-commerce. L’importante è non perdere tempo.

Le Offerte di Settembre su Amazon terminano oggi

Chi è alla ricerca di un laptop per lo studio o per il lavoro può fare affidamento su modelli come MSI Modern 15 a 649 euro (-28%) con CPU Intel di undicesima generazione e Windows 11. In alternativa, con una spesa inferiore, è possibile allungare le mani sul Lenovo IdeaPad 3 a 239 euro (-29%) spinto da un processore AMD, adatto anche alla produttività di base.

L’occasione è ghiotta inoltre per scegliere un decoder per il digitale terrestre, considerando lo switch alla nuova tecnologia ormai dietro l’angolo. Il modello EDISION Picco T265+ a 22,49 euro (-25%) è un affare considerando le caratteristiche incluse che lo rendono all’occorrenza un media player, mentre con una spesa leggermente più alta si ha accesso a HUMAX DigiMax T2 per 26,99 euro (-27%).

Volendo cambiare il televisore, l’affare migliore in assoluto è quello che propone la linea Samsung The Frame da 429 euro (-57%). Meno di metà prezzo per un dispositivo di design, dotato di un pannello dalle prestazioni senza compromessi. È in grado di fungere anche da cornice in cui esporre vere e proprie opere d’arte digitali. Degna di nota anche la serie LG ThinQ UHD in vendita con sconti importanti.

Non mancano poi le occasioni per altre categorie come componenti PC, monitor, memorie e smartwatch.

Concludiamo la carrellata con le immancabili offerte sui dispositivi Amazon. Tra queste, spiccano lo smart speaker Echo Dot di quarta generazione a 24,99 euro (-58%), il display Echo Show 8 di seconda generazione a 84,99 euro (-35%), il Fire TV Stick Lite a 19,99 euro (-33%), lo Smart Air Quality Monitor a 54,99 euro (-31%) per monitorare la qualità dell’aria in casa e gli auricolari wireless Echo Buds di seconda generazione a 79,99 euro (-33%).

Qualunque sia l’offerta che cercate, l’importante è non perdere tempo: le Offerte di Settembre su Amazon stanno per finire. L’invito è quello a sfogliare il catalogo per trovare quella più adatta a sé. Considerando che l’evento è ormai quasi giunto a conclusione, alcuni degli articoli in evidenza potrebbero andare sold out prima della scadenza, meglio sbrigarsi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.