Amazon One: iscrizione con il palmo della mano da smartphone

Amazon One sta lanciando una nuova app, disponibile su iOS e Android, che consente agli utenti di iscriversi al servizio di riconoscimento del palmo della mano direttamente dal proprio smartphone. Basterà scattare una foto del palmo della mano e configurare il proprio account per iniziare a utilizzare la tecnologia di verifica presso i luoghi che la supportano. In precedenza, per iscriversi ad Amazon One era necessario recarsi fisicamente presso le sedi abilitate.

Come promemoria, Amazon One è un servizio di riconoscimento biometrico basato sulla scansione del palmo della mano, introdotto da Amazon nel 2020. Permette di identificare univocamente una persona e autorizzare pagamenti o l’accesso a luoghi fisici, semplicemente poggiando il palmo su un apposito lettore. È attualmente disponibile in tutti i negozi Whole Foods degli Stati Uniti, in alcune sedi di Panera Bread e in oltre 150 stadi, aeroporti, centri fitness e minimarket.

Intelligenza artificiale per l’analisi del palmo della mano

La tecnologia alla base di Amazon One sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare la struttura venosa del palmo della mano e creare una “rappresentazione numerica e vettoriale unica” che viene riconosciuta durante la scansione della mano nel negozio. Il sistema non utilizza immagini grezze del palmo per l’identificazione degli utenti. Sui dispositivi mobili, Amazon afferma di utilizzare l’AI per abbinare la foto scattata dalla fotocamera del telefono alle “immagini a infrarosso” di un dispositivo Amazon One.

Per utilizzare Amazon One, è necessario aggiungere un metodo di pagamento all’app e caricare una foto del proprio documento d’identità se si intende usufruire del servizio per la verifica dell’età. Inoltre, è possibile collegare al proprio account programmi di fidelizzazione, abbonamenti e l’iscrizione alla palestra.

Misure di sicurezza e privacy

Nonostante alcune preoccupazioni riguardo alla privacy sollevate dalla tecnologia, Amazon assicura che le immagini del palmo della mano e delle vene vengono “immediatamente crittografate” e inviate a una “zona altamente sicura” nel cloud AWS, appositamente costruita per Amazon One. È qui che viene creata la firma del palmo della mano.

Inoltre, la nuova app include “ulteriori livelli di rilevamento delle falsificazioni” e non consente di salvare o scaricare le immagini del palmo sul telefono. Tuttavia, queste misure potrebbero non essere sufficienti a convincere tutti gli utenti a fornire i propri dati biometrici in nome della comodità, considerando che, a differenza di una password, non è possibile ottenere una nuova impronta del palmo.