Amazon One: pagheremo col palmo della mano

Dopo aver sperimentato con successo il concept di negozio senza cassa all’interno dei punti vendita Go, ora il gruppo di Jeff Bezos presenta un’ennesima tecnologia destinata ai negozi fisici: il sistema Amazon One permette di effettuare i pagamenti attraverso la scansione del palmo della mano.

Amazon presenta la tecnologia Amazon One

È di fatto un lettore biometrico sopra il quale posizionare la mano (a qualche centimetro di distanza) sia in ingresso sia in uscita. Non bisognerà far altro per autorizzare la transazione necessaria a pagare la spesa. Solo in fase di configurazione iniziale l’utente-cliente deve associare alla scansione la propria carta di credito così che potrà poi essere impiegata per gli addebiti.

A partire da questa settimana la tecnologia è disponibile in due negozi Go a Seattle e Washington, poi arriverà altrove. L’intenzione di Amazon è quella di renderla accessibile anche agli store di terze parti offrendola su licenza come già fatto a partire da alcuni mesi fa con il sistema Just Walk Out.

Per quanto riguarda la gestione dei dati, occupandosi dell’infrastruttura cloud alla base del funzionamento, il gruppo raccoglierà le informazioni dei clienti, ma non verrà a conoscenza degli articoli comprati o dell’entità delle spese effettuate.

Per l’utilizzo di One non sarà necessario un account su Amazon e la società ha già confermato l’intenzione di non utilizzare alcuna delle informazioni relative o provenienti dalle terze parti per finalità di marketing o advertising.

Sarà questa la nuova frontiera del contactless? Di certo testimonia come Jeff Bezos e i suoi, dopo aver fagocitato la fetta di mercato più grossa nel territorio e-commerce stiano guardando con interesse ad altri ambiti, sconfinando sempre più nel territorio FinTech.