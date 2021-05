Compri su Amazon, paghi in contanti: da oggi si può

Da oggi è possibile pagare in contanti gli acquisti su Amazon. Il colosso dell'e-commerce aggiunge dunque una nuova modalità a quelle già offerte che vanno dalle carte di credito all'addebito su conto corrente, fino all'aggiunta di gift card al proprio account. Tutti i dettagli nella pagina dedicata.

Va subito precisato che non si tratta di contrassegno: dopo aver inoltrato l'ordine, il cliente ha 48 ore per recarsi presso un punto vendita della catena Western Union e versare la cifra in cassa, senza dover far fronte ad alcun costo aggiuntivo.

Per l'elenco completo di tutti i 4.300 punti vendita presenti sul territorio italiano far riferimento al sito ufficiale.

Non sempre la nuova modalità è disponibile. Amazon spiega perché.

Se non vedi “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino” come opzione di pagamento disponibile, è possibile che l'acquisto non sia idoneo. I seguenti prodotti e servizi non sono idonei per questo metodo di pagamento: prodotti Warehouse Amazon, promozioni temporali come offerte lampo e offerte top, prodotti digitali come (eBook, mp3), abbonamenti come Prime, Prime prova gratuita, Prime per studenti, acquisti effettuati con modalità “One-Click” e i Buoni Regalo Amazon.it. Anche gli articoli ordinati con consegna entro il giorno dopo o con consegne pianificate non sono idonei in quanto “Paga in contanti nel Punto Vendita più vicino” è disponibile solo per gli articoli ordinati con modalità di spedizione standard o express se superiore a un giorno.