Chuwi CoreBox Pro: Mini PC con Intel Core 10th in super sconto

È a tutti gli effetti un Mini PC, ma il suo case ricorda quello di un desktop tradizionale, seppur con dimensioni molto più compatte (7,3×15,8×7,3 centimetri): Chuwi CoreBox Pro è il computer desktop giusto per chi necessita di una buona potenza di calcolo per gestire le operazioni quotidiane della produttività. Oggi è acquistabile su Amazon in offerta lampo con un doppio sconto.

Intel Core e 12 GB RAM per il Mini PC Chuwi in offerta lampo

Queste le specifiche tecniche: processore Intel Core i3-1005G1, GPU Intel UHD Graphics, 12 GB di RAM DDR4, SSD NVMe da 256 GB, WiFi 6 (Intel AX200), Bluetooth 5.1, due slot Ethernet, quattro porte USB 3.0, una Type-C con supporto Thunderbolt 3, due jack audio da 3,5 mm, uscite video HDMI e DisplayPort per la connessione simultanea a più monitor con risoluzione 4K. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi è possibile acquistare Chuwi CoreBox Pro al prezzo 299,25 euro invece di 399,00 euro come da listino, approfittando dell'offerta lampo proposta su Amazon (solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione) e attivando il coupon sconto per un ulteriore -10%.