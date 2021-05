Netgear Orbi, super mesh: oggi in sconto su Amazon

Le reti mesh Netgear sono tra le più evolute del comparto ed il brand “Orbi” ha saputo distinguersi in questi anni per l'ampiezza della copertura e l'affidabilità del servizio. A penalizzare il brand è il costo relativamente superiore rispetto alla diretta concorrenza, pur a fronte di qualità maggiori e, soprattutto, della capacità di arrivare ad una metratura di superfici coperte decisamente al di sopra di altri competitor. Quando il punto debole è il prezzo, ecco che uno sconto importante diventa la grande occasione per salire a bordo. L'occasione è oggi: su Amazon.

Netgear Orbi: sconto maxi su Amazon

Sono 3 i kit in sconto:

rete mesh Orbi da 3 elementi (fino a 525 m 2 ): 529,90 euro invece di 699,99 euro ( -24% )

(fino a 525 m ): 529,90 euro invece di 699,99 euro ( ) rete mesh Orbi da 4 elementi (fino a 700 m 2 ): 669,90 euro invece di 989,99 euro ( -32% )

(fino a 700 m ): 669,90 euro invece di 989,99 euro ( ) rete mesh Orbi da 5 elementi (fino a 525 m2): 869,90 euro invece di 1279,99 euro (-32%)

I risparmi sono pertanto pari rispettivamente a 170, 320 e 410 euro: un'occasione non comune, per mettersi in casa o in ufficio una rete mesh Wifi 6 di facile configurazione, in grado di gestire al meglio i flussi di dati in base alle differenti esigenze e dotata di tecnologia Bitdefender per la protezione di tutti i dispositivi collegati.

Quando la superficie è ampia, quando i locali sono molti, quando le aspettative sono di livello: in tutti questi casi meglio affidarsi ad una rete mesh in grado di diventare davvero il sistema nervoso dell'ambiente domestico o lavorativo, in grado di gestire le diverse esigenze e di calibrare il passaggio dei dati per ottimizzare sempre le performance in base alle attività che l'intero network sta registrando. Non solo ponti radio, insomma, ma un vero sistema con capacità fino a 4,2 Gbps in grado di ricalibrarsi per servire al meglio smart working, streaming, gaming e qualunque altra attività in essere.