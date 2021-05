Ventilatore USB con luce LED e supporto: così è regalato

Si avvicina la bella stagione (finalmente) e tutti noi ci troviamo di nuovo a fare i conti con l'esigenza di raffrescare le lunghe sessioni di lavoro trascorse alla scrivania. In assenza di un condizionatore, l'alternativa migliore e più economica è il ventilatore USB proposto oggi in doppio sconto con l'offerta lampo su Amazon. Perché preferirlo ad altri modelli? Beh, non si limita a creare un flusso d'aria.

Doppio sconto: gadget USB 3-in-1, l'offerta lampo

Le sue altre funzioni sono quelle mostrate nelle immagini di seguito: diventa un supporto per lo smartphone grazie alle sue gambe snodabili. Proposto dal marchio FITA, dispone di una ventola a tre velocità e di una testa che può essere ruotata liberamente di 360 gradi, verso ogni direzione.

Ancora non è tutto: all'occorrenza diventa una lampada LED, con luce emessa di tre intensità differenti, senza nemmeno bisogno di alimentazione grazie alla batteria interna che si ricarica in automatico. Per altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Approfittando dell'offerta lampo su Amazon e applicando un coupon sconto del 20%, oggi si può acquistare il gadget al prezzo di soli 8,94 euro invece di 23,99 euro come da listino. Nota bene: il numero delle unità in promozione è limitato.