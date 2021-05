Microcamera FHD visione nottura Wi-Fi in offerta

Quella che vi suggeriamo in questo articolo è una telecamera per la videosorveglianza interna davvero interessante. Si tratta della LxMimi H07, una delle videocamere più piccole e discrete presenti su Amazon, oggi in offerta.

Microcamera LxMimi H07 Full HD: caratteristiche tecniche

Iniziamo proprio con il design, vero segno distintivo di questa camera. Ha infatti una forma a cubo con misure di soli 3×3 centimetri, in una veste completamente nera. Nella parte frontale ritroviamo l’obbiettivo ed i 4 sensori ad infrarossi. Questi sono in grado di riprendere immagini Full HD a 30fps, con un angolo di visione di ben 140 gradi. Naturalmente le immagini possono essere visualizzate in tempo reale su smartphone e tablet attraverso l’applicazione dedicata, grazie al modulo Wi-Fi integrato. Particolarità della videocamera però risiede proprio nei sensori ad infrarossi. A differenza della maggior parte dei dispositivi, in questo caso risultano completamente invisibili quando in utilizzo. Può sembrare un dettaglio irrilevante, ma data la natura della microcamera è un vantaggio significativo che le permette di rimanere nascosta in ogni situazione.

Non mancano infatti funzionalità specifiche dedicate ad eventuali intrusioni. La telecamera offre sia il rilevamento dei movimenti che del suono, che immediatamente notificano avvenimenti sospetti tramite l’applicazione. Per quanto riguarda l’archiviazione, nella parte posteriore è presente uno slot per microSD fino a 128GB, sul quale è possibile salvare le riprese. Infine molto comodo il sistema di posizionamento. All’interno della confezione, infatti, viene fornito un piccolo stand magnetico, che permette di posizionare la telecamera praticamente ovunque. La parte superiore di quest’ultimo è completamente orientabile, in modo da trovare il perfetto angolo di ripresa in ogni circostanza.

Grazie alle offerte del giorno la videocamera è acquistabile su Amazon a soli 30,81 euro con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.