Amazon personalizza l'esperienza di acquisto con l'AI

Amazon ha annunciato l’introduzione di una serie di nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale generativa, con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza di acquisto per i clienti e di vendita per i rivenditori sulla piattaforma.

Durante l’evento Amazon Accelerate, l’azienda ha presentato una funzione che sfrutterà le preferenze, le ricerche, la navigazione e la cronologia degli acquisti dei clienti per creare raccomandazioni personalizzate sui prodotti nella homepage di Amazon. Queste raccomandazioni saranno offerte come categorie più ampie, basate sulle abitudini di acquisto dei clienti, anziché suggerire articoli specifici simili a quelli già visualizzati.

L’AI entra nello shopping online di Amazon

Amazon afferma di utilizzare un modello linguistico di grandi dimensioni per consigliare prodotti con caratteristiche specifiche, anche se non è ancora chiaro quanto questa nuova funzione si distinguerà dall’attuale esperienza utente.

Inoltre, la piattaforma curerà le descrizioni dei prodotti in modo più pertinente, evidenziando termini come “senza glutine” per i clienti che cercano regolarmente articoli con questa caratteristica. Questa personalizzazione mira a rendere l’esperienza di acquisto più intuitiva e adatta alle esigenze individuali dei consumatori.

Nuovi strumenti per i venditori terzi

Amazon ha anche rilasciato una serie di strumenti per i venditori terzi sulla piattaforma. Tra questi, spicca uno strumento gratuito di generazione di video che utilizza l’immagine e le caratteristiche di un prodotto per creare clip generate dall’AI. L’azienda ritiene che questa funzione renderà il marketing video più accessibile e conveniente per i venditori, in linea con le aspettative dei consumatori di vedere più contenuti video da parte dei brand.

Inoltre, al generatore di immagini introdotto l’anno scorso, si aggiunge una nuova funzione per le immagini dal vivo, che consente di animare parzialmente le immagini fisse, ad esempio con il vapore che sale da una tazza o una brezza che fa ondeggiare le piante.

Project Amelia: il chatbot per i venditori terzi

Un’altra novità è “Project Amelia“, un chatbot attualmente in beta che fornisce raccomandazioni personalizzate, approfondimenti e assistenza per la risoluzione dei problemi ai venditori terzi di Amazon. Questo strumento mira a migliorare le prestazioni commerciali dei rivenditori, fornendo loro un riepilogo dei dati di vendita, del traffico del sito web e un confronto delle prestazioni anno per anno. Amazon prevede di espandere la beta ad altri venditori statunitensi nelle prossime settimane e di estenderla ad altri Paesi nel corso dell’anno.