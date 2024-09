Amazon Prime, ora si può pagare con PayPal

Amazon ha annunciato un’importante novità per il suo programma Buy with Prime, che consente agli utenti con un abbonamento Prime di effettuare acquisti da negozi di terze parti e di pagare utilizzando il proprio account Amazon.

I clienti Prime ora potranno utilizzare PayPal come metodo di pagamento sui siti web che hanno integrato l’API Buy with Prime. Inoltre, a partire dal prossimo anno, i membri Prime avranno la possibilità di collegare il proprio account Amazon a un account PayPal, garantendo così l’applicazione automatica dei vantaggi Prime ogni volta che effettuano acquisti tramite PayPal.

PayPal come metodo di pagamento per gli acquisti di Amazon Prime

Lanciato nell’aprile 2022, Buy with Prime consente ai merchant (commercianti e negozi online) di offrire ai clienti la possibilità di acquistare prodotti e pagarli utilizzando le informazioni di pagamento e spedizione Amazon Prime. In pratica, quando un cliente vede il pulsante “Buy with Prime” su un sito ecommerce diverso da Amazon, può concludere l’acquisto in modo rapido e sicuro usando il suo account Prime, senza dover inserire di nuovo i dati di pagamento e spedizione.

Questo servizio scarica su Amazon la gestione dell’intero processo di adempimento dell’ordine: pagamento, gestione dell’inventario (i prodotti devono essere stoccati nei magazzini Amazon), spedizione e resi. Il merchant non deve preoccuparsi della logistica, ma cede il controllo del processo ad Amazon. Quindi Buy with Prime si differenzia da altri metodi di pagamento perché non si limita solo alla transazione, ma offre un’esperienza completa di acquisto ed esecuzione dell’ordine integrata nel pulsante “Paga con Amazon“.

Crescita del programma Buy with Prime

Secondo Amazon, il programma sta registrando una rapida crescita. Gli ordini effettuati tramite Buy with Prime, infatti, sono aumentati del 45% rispetto all’anno precedente e il numero di membri Prime che ha utilizzato il servizio quest’anno è cresciuto del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tuttavia, alcune fonti esterne mettono in discussione la narrativa ottimistica di Amazon, suggerendo che Buy with Prime, pur essendo in crescita, rimane un’attività di nicchia.

Juozas Kaziukėnas di Marketplace Pulse sottolinea come l’invio dell’inventario ad Amazon rappresenti ancora una significativa barriera all’ingresso per molti marchi, tanto che Shopify ha inizialmente scoraggiato i commercianti dall’offrire Buy with Prime attraverso il proprio storefront.

Le altre funzionalità di Buy with Prime di Amazon

Oltre all’integrazione con PayPal, Amazon ha annunciato diversi altri aggiornamenti per Buy with Prime. Tra questi, l’introduzione di stime di consegna in tempo reale negli annunci TikTok per i commercianti che aderiscono al programma e la possibilità per i clienti di acquistare articoli con Prime e senza Prime in un unico checkout sui negozi Shopify.