Prodotti illegali su Temu: EU conferma violazione DSA

La Commissione europea ha confermato la violazione del Digital Services Act (DSA) da parte di Temu. L’azienda cinese non ha adottato le necessarie misure per evitare la vendita di prodotti illegali sul marketplace. Questa è solo una delle quattro criticità evidenziate a fine ottobre 2024.

Temu collaborerà con la Commissione

Temu è una VLOP (Very Large Online Platform) e pertanto deve rispettare tutti gli obblighi e divieti previsti dal Digital Services Act. Dopo aver esaminato le risposte alle due richieste di informazioni (28 giugno e 11 ottobre 2024) e il report sulla valutazione dei rischi, la Commissione europea ha avviato un’indagine il 31 ottobre 2024.

Una delle quattro violazioni rilevate è quella più grave. L’azienda cinese non ha implementato adeguate misure per impedire la vendita di prodotti non conformi alle leggi europee. I test effettuati dalla Commissione confermano la disponibilità di prodotti illegali sulla piattaforma, tra cui giocattoli per bambini.

La Commissione ha inoltre rilevato imprecisioni nella valutazione dei rischi di ottobre 2024, in quanto basata su informazioni generali del settore piuttosto che su dettagli specifici relativi al proprio mercato. Temu può ora esercitare il diritto alla difesa, esaminare la documentazione e rispondere per iscritto. Se verrà confermata la violazione, l’azienda cinese potrebbe ricevere una sanzione fino al 6% delle entrate mondiali annuali.

Un portavoce ha dichiarato che l’azienda collaborerà con la Commissione. L’indagine proseguirà anche sulle altre criticità: design che crea dipendenza (dark pattern), sistemi usati per suggerire i prodotti e accesso ai dati per ricercatori. Una seconda indagine è in corso da parte della Consumer Protection Cooperation Network per la violazione delle leggi che tutelano i consumatori (simile a quella nei confronti di Shein).

La Commissione europea ha recentemente notificato anche ad AliExpress la violazione del DSA per quanto riguarda la vendita di prodotti illegali. Michael McGrath, commissario europeo per la democrazia, la giustizia, lo stato di diritto e la tutela dei consumatori, vuole impedire l’arrivo in Europa di prodotti pericolosi eliminando l’esenzione dai dazi e introducendo una commissione di gestione dei pacchi.