DSA: Temu deve fornire informazioni sui prodotti illegali

La Commissione europea ha inviato una richiesta di informazioni a Temu sulla base del Digital Services Act (DSA). L’azienda cinese deve chiarire quali misure ha implementato per impedire la presenza di commercianti che vendono prodotti illegali sulla piattaforma di e-commerce. La risposta deve pervenire entro il 21 ottobre.

Seconda richiesta di informazioni per Temu

Per Temu si tratta della seconda richiesta di informazioni. La prima era stata inviata il 28 giugno e riguarda gli obblighi relativi a cinque aspetti, tra cui il funzionamento del meccanismo “notice and action” che consente agli utenti di segnalare prodotti illegali. La nuova richiesta è sullo stesso argomento.

Temu deve fornire informazioni e documenti interni sulle misure adottate per impedire la presenza e la ricomparsa di commercianti che vendono prodotti illegali sulla piattaforma di e-commerce. L’azienda cinese deve inoltre chiarire come limita i rischi relativi alla tutela dei consumatori, alla salute pubblica e al benessere degli utenti. La Commissione vuole infine conoscere i dettagli sui sistemi di raccomandazione e sul rischio per la protezione dei dati personali degli utenti.

La risposta deve pervenire entro il 21 ottobre. Se verrà ritenuta sbagliata, incompleta o ingannevole, la Commissione potrà avviare un procedimento formale che potrebbe portare a sanzioni. Temu è stata designata VLOP (piattaforma online di grandi dimensioni) il 31 maggio, quindi deve rispettare gli obblighi più stringenti del Digital Services Act dal 3 ottobre. Non è noto l’esito del prima richiesta di informazioni.

Aggiornamento 11/10/2024 ore 16.57: abbiamo ricevuto delle dichiarazioni da parte di un portavoce di Temu in merito ai temi sollevati nell’articolo e riportiamo per intero la posizione dell’ecommerce: