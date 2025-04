DOGE usa l'AI per spiare i dipendenti governativi?

I tecnici del DOGE (Department Of Government Efficiency) non usano l’intelligenza artificiale solo per velocizzare alcune attività. Secondo le fonti di Reuters viene sfruttata anche per monitorare le conversazioni dei dipendenti governativi. L’obiettivo è individuare eventuali ostilità nei confronti di Donald Trump. Il team del DOGE utilizzerebbe anche Signal.

Violazione della privacy e leggi varie

Alcuni manager dell’EPA (Environmental Protection Agency) avrebbero confermato l’uso dell’intelligenza artificiale per “spiare” i dipendenti e individuare conversazioni ostili nei confronti di Trump e Musk. L’agenzia ha subito pesanti tagli con la riduzione del budget del 65% e quasi 600 dipendenti in aspettativa.

In particolare verrebbero monitorate le conversazioni e le chiamate effettuate con Microsoft Teams. Un manager dell’agenzia avrebbe detto ai dipendenti di fare attenzione a quello che scrivono e dicono. L’EPA ha dichiarato che l’AI permette di ottimizzare le funzioni dell’agenzia e migliorare l’efficienza amministrativa. Non ha confermato se viene usata anche per sorvegliare i dipendenti.

Secondo le fonti di Reuters, il DOGE utilizza anche Signal per le comunicazioni. Ciò potrebbe violare la legge federale che impone di conservare tutte le conversazioni. La nota app offre una funzionalità che permette di eliminare i messaggi dopo un intervallo di tempo.

Alcuni dipendenti DOGE utilizzerebbero anche Google Docs per modificare documenti ufficiali in modo collaborativo, aggirando le consuete procedure di controllo e le catene di custodia (dovrebbero essere conservate singole copie delle bozze).

Secondo le fonti di Wired, il DOGE avrebbe organizzato una hackathon per questa settimana. I partecipanti dovranno creare una “mega API” per l’accesso ai dati dell’IRS (Internal Revenue Service) che dovrebbero essere esportati verso sistemi esterni.