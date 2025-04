Kawasaki presenta il robot cavalcabile Corleo, la moto del futuro?

Recentemente la robotica ha conosciuto una nuova vita grazie all’ascesa dell’intelligenza artificiale generativa, ma sono soprattutto gli umanoidi a guadagnare popolarità. Kawasaki non segue questa tendenza e ha ideato un robot che sembra uscito da un film di fantascienza (o dal videogioco Horizon). Questo quadrupede in grado di trasportare un essere umano si chiama Corleo.

Kawasaki svela il robot che sembra un cavallo, si guida come una moto

In un video realizzato principalmente con immagini generate al computer, la multinazionale giapponese ci dà un assaggio di ciò che spera di poter offrire con il suo robot “all-terrain”. Progettato come alternativa alle moto, è in grado di correre su terreni accidentati e di evitare gli ostacoli.

“Pur mantenendo il piacere di controllare la moto, la macchina risponde sempre ai movimenti del pilota, fornendo un senso di unità tra pilota e cavallo. Cavalcare le montagne, godersi l’aria fresca e le viste spettacolari. Corleo libera il vostro istinto naturale di muovervi in un ambiente naturale spettacolare“, descrive l’azienda sul suo sito web.

Alimentato da un motore a idrogeno, il robot ha quattro zampe dotate di zoccoli in gomma, con una struttura divisa per assorbire le asperità del terreno. Le gambe posteriori, invece, sono in grado di muoversi su e giù in modo indipendente grazie all’intelligenza artificiale, per garantire un migliore assorbimento degli urti e facilitare la salita delle scale. “Il pilota controlla la macchina spostando il suo centro di gravità, rilevato dalle pedane e dal manubrio. Variando la lunghezza delle staffe, il pilota può ottenere la postura ottimale”, spiega Kawasaki.

Per ora il robot di Kawaski Corleo è solo un prototipo

Sulla carta, questa macchina del futuro sembra molto attraente. Ma Kawasaki è ancora lontana dall’offrire un dispositivo in grado di muoversi come quello del video. Presentato alla World Expo di Osaka, il primo prototipo di Corleo è, per il momento, molto più limitato.

Alcune delle sue caratteristiche principali, come la velocità, l’autonomia e la durata della batteria, non sono ancora note.