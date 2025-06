DSA: tre violazioni e sei impegni per AliExpress

Come evidenziato dall’annuncio odierno, la Commissione ha riconosciuto il nostro approccio responsabile volto a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e di trasparenza, come dimostrano l’ampiezza e la portata degli impegni volontari da noi proposti e concordati.

Ribadiamo il nostro pieno impegno nel rispettare il Regolamento sui Servizi Digitali e nell’attuare tutte le misure concordate. Siamo fiduciosi che, attraverso un dialogo costruttivo e continuativo con la Commissione Europea, sarà possibile affrontare in modo efficace ogni eventuale criticità residua.

AliExpress resta fortemente impegnata a offrire un marketplace sicuro e conforme per i consumatori in Europa e nel resto del mondo, nel pieno rispetto delle normative vigenti nei mercati in cui opera“.