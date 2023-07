Amazon Prime Day: come evitare attacchi di phishing

È iniziato oggi l’atteso Amazon Prime Day. Milioni di utenti approfitteranno delle numerose offerte per acquistare il prodotto desiderato. Ma come in passato, anche quest’anno i cybercriminali sfrutteranno l’occasione per colpire le ignare vittime, soprattutto con attacchi di phishing. Gli esperti di Check Point Research forniscono alcuni utili consigli per non cadere in trappola.

Attenzione al phishing

Già a giugno è stato rilevato un incremento di 16 volte del phishing legato ad Amazon Prime rispetto al mese precedente. Check Point Research ha scoperto oltre 1.500 nuovi domini con il termine “Amazon”, quasi tutti pericolosi o sospetti. Ciò dimostra che i cybercriminali hanno preparato il terreno per attacchi di massa durante i due giorni del Prime Day.

Il phishing è una delle tecniche più utilizzate, in quanto si possono raggiungere gli obiettivi con il minimo sforzo. Dopo aver raccolto informazioni sulle vittime, principalmente dai social media, i cybercriminali inviano email con link o allegati infetti. Nel caso di Amazon, lo scopo è rubare le credenziali dell’account o le informazioni di pagamento attraverso siti simili all’originale. Spesso viene chiesto di aggiornare i dati dell’account o inserire i dati della carta di credito perché il pagamento è stato rifiutato.

Gli esperti di Check Point Research forniscono questi utili consigli per evitare rischi durante il Prime Day:

Fate attenzione agli errori di scrittura del dominio di Amazon

Create una password forte per l’account di Amazon

Cercate il lucchetto che indica l’uso di una connessione HTTPS, quindi protetta dalla crittografia (l’icona del lucchetto chiuso apparirà a sinistra dell’URL nella barra degli indirizzi)

Condividete il minor numero di informazioni personali

Osservate sempre il linguaggio delle email che sembrano avere un mittente conosciuto

Attenzione alle offerte “troppo belle per essere vere” (uno sconto dell’80% sul nuovo iPad è inverosimile)

Utilizzate la carta di credito*, in quanto offre maggiori protezioni rispetto alla carta di debito

*in alternativa è possibile usare una carta prepagata caricata con l’importo minimo necessario.

