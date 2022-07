È quasi Amazon Prime Day: attenzione al phishing

Mancano pochi giorni al Prime Day organizzato da Amazon per il 12 e 13 luglio. Due giornate di offerte e promozioni sull’e-commerce, che attireranno i clienti alla ricerca del miglior affare. L’attenzione calamitata dall’evento non lascia però purtroppo indifferenti nemmeno i cybercriminali, che stanno già affilando le loro armi. A darne avviso è il team di Check Point Research, ponendo in particolare l’accento sulle campagne di phishing.

Occhio al phishing a tema Amazon Prime Day

La previsione è quella di un quasi inevitabile aumento dell’attività malevola, come sottolineato dalla divisione di Threat Intelligence. I ricercatori hanno già avviato l’attività di monitoraggio e i primi segnali allarmanti si sono già manifestati. Questi i dettagli.

Durante i primi giorni di luglio è stato registrato un incremento del 37% degli attacchi phishing giornalieri legati ad Amazon, rispetto alla media giornaliera di giugno.

Nel mese di giugno 2022, sono stati registrati quasi 1.900 nuovi domini legati al termine “amazon”. Di questi, il 9,5% è risultato essere a rischio (malevolo o sospetto).

Lo scorso anno, durante il mese del Prime Day (giugno 2021), si è verificato un aumento dell’86% delle email phishing relative all’evento, contestuale a un incremento del 16% degli URL phishing rispetto al mese precedente.

Spesso, chi pianifica le campagne ricorre a veri e propri trucchi psicologici, per spingere le potenziali vittime a compiere le azioni volute. Lo fa anzitutto infondendo un senso di urgenza, fingendo l’invio di comunicazioni da mittenti autorevoli o sotto forma di vero e proprio ricatto, ad esempio minacciando la rivelazione di dati sensibili.

Ovviamente, la migliore delle soluzioni in questi casi, è non rispondere alle comunicazioni, segnalare il messaggio e infine eliminarlo. Per le offerte del Prime Day, fare riferimento alla pagina Amazon dedicata. Anche proteggere i propri dispositivi con un software dedicato alla sicurezza che può sollevare un muro di difesa contro il phishing, come nel caso di Norton AntiVirus Plus (oggi in sconto del 42%), può tornare molto utile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.