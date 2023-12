Amazon Prime in regalo: ecco come

A pochi giorni dal Natale, l’e-commerce ha deciso fare un regalo a migliaia di fortunati clienti: l’abbonamento annuale ad Amazon Prime può essere gratis. Tutto ciò che bisogna fare per verificare se si può approfittare della promozione è visitare la pagina dedicata. È infatti riservata solo a coloro ritenuti idonei.

Cashback Amazon Prime: l’abbonamento in regalo

Non appena raggiunto l’indirizzo in questione, ci si trova di fronte a una schermata che conferma l’opportunità di approfittare del cashback o, in alternativa, all’impossibilità di farlo. Il rimborso, dal valore complessivo di 49,90 euro (l’equivalente della spesa richiesta per la sottoscrizione di un anno), sarà erogato sotto forma di codici promozionali da spendere per i propri acquisti.

L’iniziativa rimarrà valida fino al 6 gennaio ed è limitata ai primi 7.000 clienti che ne approfittano. Questo, in breve, il funzionamento: per il regolamento completo rimandiamo al sito ufficiale.

Dopo esserti iscritto ad Amazon Prime e se sarai uno dei primi 7.000 clienti idonei iscritti, riceverai un’e-mail o una notifica push sul cellulare collegato al tuo account Amazon con il codice promozionale Amazon.it nelle date: 9 gennaio 2024, 24 gennaio 2024, 8 febbraio 2024 e 23 febbraio 2024. I primi tre codici promozionali avranno un valore di 10 euro e l’ultimo 19,90 euro.

Tra i vantaggi inclusi con l’abbonamento ad Amazon Prime ci sono le spedizioni gratuite in un giorno su milioni di prodotti venduti sull’e-commerce, l’accesso all’intero catalogo di contenuti in streaming sulla piattaforma Prime Video (con nuove uscite come Reacher, Papà Scatenato e Me Contro Te: La Famiglia Reale), i giochi gratis della piattaforma Gaming (anche sul cloud del nuovo servizio Luna) e molto altro ancora. Per scoprirli tutti, visita la pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.