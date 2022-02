Amazon Prime Video, streaming TOP tra Champions e LOL

Sta per iniziare un mese di grande spettacolo su Amazon Prime Video. La piattaforma, in grandissima crescita in Italia anche grazie all’enorme successo delle Fire TV Stick (a partire da 24,99 euro), sta infatti per mettere in fila una serie di appuntamenti di grande richiamo di fronte ai quali non si potrà restare certo indifferenti.

Prime Video, che mese!

L’offerta di film e Serie TV è ormai abnorme, ma sono soprattutto tre gli appuntamenti da non perdere:

16 febbraio, Inter – Liverpool (Champions League)

(Champions League) 24 febbraio, LOL stagione 2

16 marzo, Juventus – Villareal (Champions League)

Le due sfide di Champions sono ad altissimi livelli: la capolista del campionato si trova di fronte la corazzata guidata da Mohamed Salah, mentre un mese più tardi la Juventus cercherà la qualificazione potendo schierare in casa la nuova pedina Vlahovic.

Nel mezzo un appuntamento tutto da ridere, con le sei puntate della nuova stagione di LOL. Dopo il successone della prima edizione, il format torna su Amazon Prime Video giocandosi carte quali Maccio Capatonda, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Mago Forest, Maria Di Biase, Alice Mangione, Tess Masazza, Gianmarco Pozzoli, Max Angioni e Diana Del Bufalo.

Per poter godere di Amazon Prime Video GRATIS è sufficiente iscriversi qui e disattivare l'abbonamento entro il primo mese. In alternativa sarà possibile rinnovare a soli 36 euro all'anno o a 3,99 euro al mese.

