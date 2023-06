Amazon nel programma PAYBACK: coupon, punti e vantaggi

Ancora, ogni mese sarà possibile approfittare di coupon a rotazione per i prodotti relativi a foto, video, informatica, sport, fai-da-te, giochi e molto altro ancora. Maggiori informazioni sono consultabili nella scheda dedicata all’e-commerce.

Luca Leoni, CEO della società, ha fatto riferimento a un’iniziativa legata al concetto di cross selling.

La nostra piattaforma di marketing ed engagement supporterà Amazon non solo nell’espansione della propria base di clienti, ma anche nella promozione di una proposta di crossselling guidata dalle offerte personalizzate in costante aggiornamento.

Va precisato che sono escluse dal programma alcune specifiche categorie di prodotto come alimentari, medicinali, buoni regalo e carte prepagate. Questa la regola da seguire per ottenere i punti.

Importante: per ricevere i Punti PAYBACK sui tuoi acquisti su Amazon, passa prima da PAYBACK e assicurati che il carrello sia vuoto nella fase iniziale. Completa poi l’acquisto senza uscire dalla finestra di navigazione. Non saranno accreditati i Punti per gli articoli che sono stati inseriti nel carrello da più di 24 ore, anche nel caso in cui la navigazione sia partita da sito o App PAYBACK.