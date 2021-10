Hai visto una maglietta su Amazon che ti piace, ma non sei certo che la taglia sia quella giusta? Una camigia? Un paio di jeans? Un cappotto per l'inverno ormai alle porte? Il nuovo servizio Prova Prima, Paga Poi lanciato oggi in Italia dal colosso dell'e-commerce risolve il problema: lo ordini, lo ricevi a casa senza alcuna spesa, lo provi e se non ti va bene hai una settimana per restituirlo senza alcun costo.

Prova Prima, Paga Poi è un programma esclusivo Prime che consente di provare articoli idonei tra capi di abbigliamento e scarpe per donna, uomo, bambino e neonato prima di acquistarli. Hai a tua disposizione sette giorni per provare gli articoli a casa tua dopodiché pagherai solo quelli che decidi di tenere.

Prova Prima, Paga Poi: così compreremo l'abbigliamento online

Sono interessati capi d'abbigliamento per uomo, donna e bambino dalle scarpe alle borse, dalla maglieria alle giacche, da brand come Levi's, New Balance, Puma, Geox e Wrangler.

Il funzionamento è molto semplice: si scelgono fino a sei articoli idonei (a contraddistinguerli un'apposita etichetta nella scheda del prodotto), una volta ricevuti a casa si ha tempo una settimana per provarli, dopodiché online si indicano quelli da restituire e infine li si rispedisce utilizzando lo stesso pacco con il reso prepagato. Si andrà così a pagare solo quelli che si è deciso di tenere.

Per beneficiare del servizio Prova Prima, Paga Poi, al debutto oggi ufficialmente in Italia, Spagna e Francia, è necessario disporre di un abbonamento attivo ad Amazon Prime. Tutti i dettagli sull'iniziativa sono consultabili sulla pagina ufficiale dedicata.