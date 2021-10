Design ricercato e prestazioni si fondono in OPPO A54, uno smartphone che strizza l'occhio a chi cerca un modello con pieno supporto alle applicazioni Android e a tutte le funzionalità mobile, incluse quelle per i pagamenti in mobilità. A renderlo ancora più interessante è oggi il forte sconto proposto da Amazon. Tra i punti di forza il supporto alle reti i ultima generazione

OPPO A54: design, performance e 5G in forte sconto

Queste le caratteristiche incluse: display da 6,5 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel, processore Qualcomm Snapdragon 480, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB espandibile, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, selfie camera frontale da 16 megapixel, 5G, WiFi, Bluetooth, NFC, GPS, lettore di impronte digitali e batteria da 5.000 mAh con sistema di ricarica rapida tramite USB-C. Il sistema operativo è ColorOS basato su Android. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di metterti in tasca lo smartphone OPPO A54 approfittando dell'offerta Amazon con il 26% di sconto sul prezzo di listino e pagandolo solo 199,90 euro invece di 269,99 euro, scegliendo tra la colorazione Fluid Black e quella Fantastic Purple. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio.