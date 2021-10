Movavi: grandi offerte su effetti editing video, fino 265 Euro in meno!

Assieme agli sconti del 15% su photo editor e altri software Movavi, la società propone tagli di prezzo importanti anche su una vasta serie di strumenti aggiuntivi da utilizzare nei medesimi programmi di editing di foto e video. All’interno del Movavi Effects Store, infatti, è possibile trovare molteplici pacchetti di effetti in sconto, arrivando a prezzi pari a 41,95 Euro per i bundle base e 81,95 Euro per l’iscrizione all’intera libreria.

Movavi Effects Store: tutti gli sconti del momento

Ma scendiamo nel dettaglio, rispondendo innanzitutto a una semplice domanda: a chi sono rivolti questi sconti? Solamente a coloro che possiedono già i seguenti software Movavi, per PC Windows o Mac:

Video Suite 18.0 o versione successiva

o versione successiva Video Editor 15.4 o versione successiva

o versione successiva Video Editor Plus 15.4 o versione successiva

o versione successiva Video Editor Business 15.4 o versione successiva

o versione successiva Slideshow Maker 5.0 o versione successiva

o versione successiva Business Suite 20.0 o versione successiva

Chi ha già acquistato uno o più di questi programmi Movavi, dunque, potrà godere di offerte speciali sui bundle di effetti nello Store ufficiale. In seguito riporteremo, nello specifico, i prezzi delle licenze personali e non commerciali:

Fashion Blog Bundle : 279 effetti creativi a tema Moda a 41,95 Euro IVA inclusa anziché 59,85 Euro;

: 279 effetti creativi a tema Moda a 41,95 Euro IVA inclusa anziché 59,85 Euro; Human Robots Art Bundle : set di effetti a tema Tecnologia, VHS, Cinema, Pixel e Spazio a 41,95 Euro anziché 67,85 Euro, sempre IVA inclusa;

: set di effetti a tema Tecnologia, VHS, Cinema, Pixel e Spazio a 41,95 Euro anziché 67,85 Euro, sempre IVA inclusa; Modern Lifestyle Bundle : effetti a tema Eco, Fitness e Tecnologia a 41,95 Euro al posto di 65,85 Euro, IVA inclusa;

: effetti a tema Eco, Fitness e Tecnologia a 41,95 Euro al posto di 65,85 Euro, IVA inclusa; Loving Hearts Bundle : tantissimi effetti romantici per matrimoni e San Valentino a 41,95 Euro IVA inclusa anziché 67,85 Euro;

: tantissimi effetti romantici per matrimoni e San Valentino a 41,95 Euro IVA inclusa anziché 67,85 Euro; All Purpose Bundle : pacchetto di 197 effetti multiuso a 41,95 Euro al posto di 67,85 Euro;

: pacchetto di 197 effetti multiuso a 41,95 Euro al posto di 67,85 Euro; Starter Bundle : set di effetti a tema Viaggi, Stagioni e Famiglia, a 41,95 Euro IVA inclusa anziché 67,85 Euro;

: set di effetti a tema Viaggi, Stagioni e Famiglia, a 41,95 Euro IVA inclusa anziché 67,85 Euro; Bundle Vlogger Essentials: pacchetto con effetti a tema Tecnologia, Cinema e Blogger a 41,95 Euro IVA inclusa anziché 60,85 Euro;

Chi non volesse acquistare bundle separati, invece, potrà accedere a tutti i set del negozio grazie all’iscrizione annuale, dal costo pari a 81,95 Euro anziché 347,40 Euro. Si tratta dell’offerta più interessante e conveniente del Movavi Effects Store, davvero imperdibile per gli utenti appassionati di photo e video editing.