Movavi: sconti del 15% su photo editor per Mac e molto altro!

Sarà capitato a tutti di cercare software per modificare foto e video facilmente accessibili e semplici da utilizzare. Difficilmente, però, se ne trovano di ottimi in maniera completamente gratuita. Queste offerte su software Movavi potrebbero quindi fare al caso vostro: l’intero catalogo vede sconti del 15%. In particolare, è possibile trovare un photo editor per Mac a 25,46 Euro.

Il software Movavi Picverse è progettato per tutti i fotografi, dai principianti ai professionisti del settore. L’applicazione include una vasta gamma di strumenti potenziati dall’intelligenza artificiale, per ottenere ottimi risultati in un batter d’occhio. Sarà possibile rimuovere sfondi ai ritratti o modificarli, riparare vecchie foto in bianco e nero addirittura colorandole. O ancora, Movavi Picverse offre una lista di filtri particolarmente ricca e, ovviamente, non mancano le funzionalità base per ritoccare le fotografie come si desidera.

Questo software nello specifico è acquistabile a 25,46 Euro anziché 29,95 Euro, prezzo che vale allo stesso modo per la versione dedicata a PC Windows.

Il catalogo Movavi è però ricco di altri sconti interessanti, tutti del 15%:

Video Converter Premium è un software dedicato, come da nome, alla conversione di file multimediali tra più di 180 formati. Troviamo anche funzioni per la compressione dei video, per l’editing di base e per inserire sottotitoli. Il prezzo sia per Mac che per Windows è pari a 35,96 Euro anziché 41,95 Euro;

Il portfolio di applicazioni Movavi contiene però anche altri prodotti interessanti, le cui licenze a vita sono tutte scontate del 15%.