Occasione imperdibile oggi su Amazon per chi è alla ricerca di un buon laptop, ma non vuole spendere molto: il modello ASUS A516, pronto per l'aggiornamento gratuito a Windows 11, è proposto in queste ore con uno sconto di ben 120 euro rispetto al prezzo di listino.

Super offerta Amazon sul laptop ASUS A516 pronto per Windows 11

È sufficiente dare uno sguardo alle specifiche tecniche per capire che si tratta di un portatile con tutte le carte in regola per affiancare l'utente quotidianamente nel lavoro, nello studio, per l'intrattenimento e la navigazione: ampio display da 15,6 pollici, processore Intel Core i3-1005G1 di decima generazione, GPU Intel UHD Graphics integrata, 8 GB di RAM DDR4, SSD PCIe da 256 per l'archiviazione dei dati, webcam con microfono, altoparlanti, porte USB (compresa una 3.2 Type-C), WiFi, Bluetooth e autonomia elevata. Tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di fare tuo ASUS A516 al prezzo di soli 429 euro invece di 549 euro come da listino, approfittando di un forte sconto oltre che della spedizione gratuita e immediata, gestita direttamente da Amazon. Un ottimo portatile pronto per Windows 11: cosa chiedere di più?