Immagina di poter pagare appoggiando semplicemente il polso al POS. Immagina di poterlo fare senza dover necessariamente acquistare un Apple Watch o altri smartwatch ad alto costo. Immagina di poter finalmente accedere a questo gesto di enorme comodità grazie ad uno smartband di bassissimo costo. Da oggi puoi vivere tutto ciò: da poche ore, infatti, ha fatto il suo esordio in Italia il nuovo Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC.

L'avventura nel nostro paese è partita da questa pagina con una offerta del tutto speciale: 43,99 euro per chi ne approfitterà durante le prime 48 ore, dopodiché il prezzo andrà ad assestarsi a quota 54,99 euro. Fin da subito sarà possibile procedere con i primi pagamenti semplicemente associando la carta di pagamento Mastercard emessa da Nexi alla propria fitness band. Inoltre “in anteprima esclusiva per un mese, i clienti delle 150 Banche Partner della PayTech,

potranno effettuare pagamenti con Mi Smart Band 6 NFC in tutti i negozi dotati di un POS contactless, più del 75% degli esercizi commerciali in Italia“.

Con l'arrivo sul mercato di Mi Smart Band 6 NFC, le abitudini quotidiane di tantissimi italiani cambieranno radicalmente e siamo felici di poter facilitare e abilitare questo cambiamento. Pagare con una fitness band è veloce, sicuro e affidabile. Ci teniamo a ringraziare Mastercard, con cui abbiamo un accordo globale, e Nexi, per aver creduto per primi e fin da subito nelle potenzialità del nostro dispositivo che aiuterà a rendere la vita delle persone sempre più smart. Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Un dispositivo ad alto potenziale, quindi: prezzo basso, sconto immediato e il fascino nerd di un sistema di pagamento basato su un semplice gesto.

Le modalità di attivazione e pagamento sono così spiegate da Xiaomi:

Come si attiva?

Attivare il servizio di pagamento è facile e veloce: basta scaricare sul proprio smartphone l’app Xiaomi Wear, associare la Mi Smart Band 6 NFC e registrare la propria carta in pochi semplici passaggi.

Come si paga?

Per completare un acquisto sarà sufficiente attivare la modalità di pagamento sulla smart band con uno swipe e avvicinare il polso al POS. Il primo pagamento della giornata richiederà l’inserimento del codice di sicurezza scelto al momento della registrazione della carta, per i successivi acquisti invece non sarà più necessario. Se il dispositivo dovesse essere sfilato dal polso, la possibilità di fare ulteriori transazioni senza inserire il pin viene inibita, quindi l'utente sarà invitato a immettere nuovamente il codice.

Le caratteristiche sono le medesime del tradizionale Mi Smart Band 6, con in più l'elemento NFC a fare la differenza. Per pagare sarà sufficiente allungare la mano senza tenere alcun portafoglio, smartphone o banconota tra le dita: la transazione avviene tramite un braccialetto con schermo AMOLED e un semplice gesto che cambia completamente l'esperienza in-store.

Il futuro dei pagamenti passa esattamente da qui: piccoli device accessibili a chiunque che rendono i pagamenti semplici e rapidi – più comodi e piacevoli di quel contante che si cerca in ogni modo di archiviare.