Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC: pagamenti con YAP

Xiaomi ha annunciato l'arrivo in Italia del nuovo Mi Smart Band 6 NFC. Come si deduce da nome, la novità principale è rappresentata dalla presenza del chip che permette di effettuare pagamenti contactless. Nexi, uno dei partner del produttore cinese, consente di associare la carta Mastercard e di utilizzare l'app YAP. Dalla mezzanotte di oggi è possibile acquistare il fitness tracker ad un prezzo promozionale su mi.com e Amazon.

Pagamenti contactless con Nexi

Gli utenti potranno effettuare i pagamenti avvicinando il Mi Smart Band 6 NFC al POS contactless. Questa possibilità sarà disponibile in esclusiva per un mese ai clienti delle 150 banche partner di Nexi. Ciò avverrà in completa sicurezza, in quanto sul fitness tracker non sono memorizzati i dati della carta fisica, ma viene utilizzato un codice che identifica la carta virtualizzata.

Dopo aver installato sullo smartphone l’app Xiaomi Wear è necessario associare la Mi Smart Band 6 NFC e registrare la carta. Per completare un acquisto sarà sufficiente attivare la modalità di pagamento con uno swipe e avvicinare il polso al POS. Solo per il primo pagamento della giornata occorre inserire il codice di sicurezza scelto al momento della registrazione della carta.

Il Mi Smart Band 6 NFC possiede uno schermo AMOLED da 1,56 pollici (152×486 pixel), monitoraggio della frequenza cardiaca e misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Il prezzo è 54,99 euro, ma a partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 48 ore sarà possibile acquistare il dispositivo a 43,99 euro.