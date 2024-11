Conto a zero spese adatto a tutti: HYPE è quello giusto

Aprire un conto corrente a zero spese è oggi molto semplice: basta scegliere Conto HYPE che ha tutte le carte in regola sia per essere il conto corrente “principale“, su cui magari accreditare stipendio e pensione, che per diventare un conto “di supporto” da utilizzare per gestire le spese di tutti i giorni grazie alla carta abbinata.

La versione base di Conto HYPE, infatti, ha canone zero e nessun limite di ricarica andando a includere prelievi gratis fino a 250 euro al mese oltre ai bonifici senza commissioni. In qualsiasi momento, inoltre, HYPE consente il passaggio ai piani a pagamento per arricchire i bonus inclusi. Con il codice CIAOHYPER, da inserire in fase di apertura, è possibile ottenere fino a 25 euro di bonus.

Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di HYPE tramite il box qui di sotto.

Conto HYPE: la scelta giusta a zero spese

Con Conto HYPE è possibile sfruttare un conto corrente a canone zero con bonifici senza commissioni e possibilità di ricarica illimitata. Al conto è abbinata una carta virtuale, per pagamenti sia online che in negozio, tramite Google Pay e Apple Pay.

C’è la possibilità di richiedere la carta fisica, con un costo una tantum di 10 euro. Con la carta fisica è possibile anche prelevare fino a 250 euro al mese, senza commissioni. Sul conto, inoltre, è possibile impostare l’accredito di stipendio/pensione.

I clienti HYPE hanno la possibilità anche di sfruttare il cashback fino al 10% sugli acquisti online presso gli store partner e accedere a servizi aggiuntivi come i prestiti, i mutui e molto altro ancora. Per un quadro completo sulla promozione e per poter aprire il conto basta seguire il link riportato qui di sotto. Con il codice CIAOHYPER è possibile ottenere un bons aggiuntivo, fino a 25 euro, all’apertura.