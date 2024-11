Conto Deposito senza vincoli con interessi al 4%: guadagno sicuro con ING

È il momento giusto per scegliere ING e sfruttare così il Conto Deposito con interessi al 4% per 12 mesi sulle somme non vincolate, ottenendo un guadagno sicuro, senza i rischi degli investimenti. Per sfruttare la promo è sufficiente aprire il Conto Corrente Arancio (a canone zero) e poi impostare l‘accredito dello stipendio o della pensione.

Chi non ha stipendio/pensione, invece, può accedere alla promo con un versamento mensile sul conto di almeno 1.000 euro. Completata l’apertura del conto e soddisfatti i requisiti richiesti dalla promo, è possibile accedere al Conto Deposito (che ING chiama Conto Arancio) con interessi al 4% per 12 mesi, senza vincoli di alcun tipo.

Per sfruttare l’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di ING e poi completare una veloce procedura online per l’apertura del conto.

Cosa prevede la promo ING

ING consente l’accesso al conto deposito con interessi al 4%, su somme non vincolate e fino a 50.000 euro. Il tasso di interesse lordo annuo garantito dal deposito è valido per i primi 12 mesi e solo se si apre il Conto Corrente Arancio andando a impostare l’accredito di stipendio/pensione oppure a versare almeno 1.000 euro al mese.

Il Conto Corrente Arancio è disponibile in versione Più con zero spese (rispettando i requisiti previsti dalla promo) e include:

canone zero invece di 5 euro al mese

carta di debito con prelievi gratis in tutta l’area euro

bonifici istantanei gratis

carta di credito richiedibile con canone zero e possibilità di rateizzare le spese

richiedibile con e possibilità di rateizzare le spese carta prepagata richiedibile con canone zero

Per sfruttare la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e completare la richiesta di apertura del Conto Corrente Arancio di ING. Rispettando le condizioni indicate, sarà possibile poi accedere al Conto Deposito con interessi al 4% per i primi 12 mesi dall’apertura.