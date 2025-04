Klarna irrompe nel mercato dei conti deposito con un'opzione flessibile

Al giorno d’oggi riuscire a far fruttare i propri risparmi con gli strumenti finanziari proposti dalle banche tradizionali è diventato di fatto impossibile, complice la percentuale di interesse associata spesso ridicola (qualcosa come lo 0,1, per intenderci). Per questo motivo c’è bisogno di guardare altrove, ad altre realtà, in grado di offrire qualcosa di più sostanzioso.

Una di queste è Klarna, la società fintech nota per offrire le soluzioni di pagamento rateizzato in tre mesi per lo shopping online. Ora ha debuttato anche nel mercato dei conti deposito, proponendo un’opzione flessibile senza commissioni di gestione né importo minimo, con una percentuale di interesse pari al 2,40%.

L’apertura del conto deposito di Klarna avviene online direttamente tramite l’app ufficiale. Puoi aprire fino a tre conti deposito, scegliendo l’importo che desideri, inoltre hai la possibilità di aggiungere o prelevare denaro quando vuoi, senza vincoli di sorta.

I dettagli del conto deposito flessibile di Klarna

Il conto deposito di Klarna consente di ottenere il 2,40% di interesse giornaliero sui propri risparmi, una percentuale nettamente superiore rispetto a quella proposta dalla stragrande maggioranza degli istituti finanziari. La soluzione flessibile della fintech scandinava non prevede inoltre né commissioni di gestione del conto né un importo minimo per l’apertura del conto, differenziandosi così ulteriormente dai conti deposito tradizionali.

L’interesse sul saldo del deposito flessibile viene calcolato giorno per giorno e pagato su base mensile. Tramite l’applicazione ufficiale è possibile monitorare gli interessi accumulati nel tempo, così da avere sempre la situazione sotto controllo e optare per la migliore strategia possibile. Inoltre, per risparmiare in modo più efficace, l’app consente anche di creare una vera e propria routine con i trasferimenti automatici.

Il conto deposito flessibile di Klarna è dunque un prodotto finanziario che permette di guadagnare il 2,40% di interesse sui propri risparmi, proponendosi come una soluzione ideale per quanti vogliono risparmiare al fine di ottenere un fondo d’emergenza o i soldi per una vacanza. Il tutto semplicemente agendo da app e con la più ampia libertà possibile.