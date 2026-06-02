 Con un conto BBVA hai 3% di remunerazione e cashback per 6 mesi
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Con un conto BBVA hai 3% di remunerazione e cashback per 6 mesi

Apri un conto BBVA e oggi ottieni il 3% di remunerazione sui tuoi risparmi e il 3% di cashback sui tuoi acquisti per i primi 6 mesi.
Con un conto BBVA hai 3% di remunerazione e cashback per 6 mesi
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Apri un conto BBVA e oggi ottieni il 3% di remunerazione sui tuoi risparmi e il 3% di cashback sui tuoi acquisti per i primi 6 mesi.
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Con un conto BBVA hai subito il 3% di remunerazione sui tuoi risparmi e il 3% di cashback sui tuoi acquisti con carta per i primi 6 mesi di attività. Approfitta subito della promozione! Si tratta di un’ottima occasione per aprire un conto corrente con questa banca che offre funzionalità e vantaggi all’avanguardia in un’unica soluzione a canone zero per sempre, senza stipendio, senza saldo minimo e senza permanenza.

Scegli BBVA

In pratica non perdi nulla, ma puoi solo migliorare. Infatti, per quanto riguarda la remunerazione, gli interessi maturati vengono liquidati mensilmente, fino a 1 milione di euro, direttamente sul tuo conto. L’accredito avviene nei primi giorni del mese successivo e puoi seguire l’evoluzione dei tuoi risparmi direttamente dall’App BBVA. In pratica, i tuoi risparmi con BBVA valgono molto di più. Non perdere questa opportunità.

Terminati i sei mesi, il tasso di interesse verrà aggiornato ogni 3 mesi, in linea con il mercato, garantendoti una stabilità con remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027. Sarai informato in anticipo, con chiarezza e trasparenza. In questo modo i tuoi risparmi crescono da soli nel Salvadanaio Digitale, lo spazio gratuito nel tuo Conto Corrente BBVA. Nessun vincolo, ma disponibilità totale dei tuoi soldi.

Con il conto BBVA hai il 3% di cashback

Aprendo un conto BBVA ti assicuri il 3% di cashback per i primi 6 mesi su tutti gli acquisti con carta. Approfitta adesso della promozione! Senza vincoli, l’importo ti verrà accreditato mensilmente direttamente sul tuo conto. Questa iniziativa è valida per tutti i tuoi acquisti con carta fisica o virtuale fino a una spesa massima di 280 euro al mese.

Scegli BBVA

Con BBVA hai zero costi e zero complicazioni. Il tuo nuovo Conto con Carta include tantissimi servizi gratuiti:

  • Bonifici SEPA istantanei e ordinari.
  • Stipendio in anticipo fino a 5 giorni prima.
  • Prelievo contanti nella zona euro a partire da 100€.
  • Acquisti in valuta estera.
  • Pagamenti con F24 semplificato.
  • Salvadanaio Digitale.
  • Servizio custodia titoli fino al 01/01/2027.

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Pubblicato il 2 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
2 giu 2026
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