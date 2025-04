Apri SelfyConto di Mediolanum per ricevere 100 euro di Buono Amazon

Se si sta valutando l’apertura di un nuovo conto online, si può prendere in considerazione SelfyConto, il conto corrente 100% digitale di Banca Mediolanum, al centro di una nuova promozione che permette di ottenere un Buono Amazon da 100 euro. Per ricevere il Buono Regalo occorre aprire un nuovo conto e accreditare il proprio stipendio, oppure spendere un importo minimo per tre mesi consecutivi. Tutti i dettagli di seguito.

Come ricevere un Buono Regalo Amazon da 100 euro con SelfyConto

L’operazione a premi di Banca Mediolanum prevede l’apertura di SelfyConto entro il 5 maggio 2025. L’altra data da tenere in considerazione è il 10 ottobre 2025, entro cui occorre accreditare lo stipendio o spendere 500 euro al mese per almeno tre mesi consecutivi. Se si rispettano le tempistiche appena indicate, si riceverà il Buono Amazon via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di sottoscrizione del nuovo conto.

Per aprire Selfyconto è necessario avere a disposizione un documento d’identità e il codice fiscale, oltre che il proprio smartphone e un indirizzo e-mail valido. L’identificazione, infine, potrà essere completata tramite SPID, bonifico e webcam.

I vantaggi di SelfyConto

Il conto corrente online SelfyConto di Banca Mediolanum è una soluzione a 360 gradi per pagare, investire e gestire il proprio denaro in modo semplice, pratico e veloce. Il canone del conto è a zero fino a 30 anni e per tutti il primo anno, con la possibilità di azzerarlo fino al 31 dicembre 2027 accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese.

Al momento dell’apertura del conto si riceverà una carta di debito Mastercard con un massimale di 4.500 euro al mese e 1.000 euro al giorno, per la quale è previsto un canone azzerato per il primo anno. Inclusa vi è anche l’assicurazione Nexi, una polizza gratuita che tutela gli utenti per gli acquisti effettuati con la carta ovunque.

Altri tre vantaggi significativi sono i bonifici SEPA e istantanei gratuiti, l’addebito delle utenze gratuito e i prelievi ATM in area Euro gratis in tutta Europa.

Ricordiamo infine che per beneficiare della promozione in corso, e ricevere dunque 100 euro di Buono Amazon, occorre aprire SelfyConto entro il 5 maggio 2025.