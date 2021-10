Con questo HUB 8 in 1 avrai tutta la connettività di cui hai bisogno

Se sei alla ricerca di un buon HUB USB-C per espandere la connettività del tuo laptop, ti proponiamo una soluzione efficace ed economica. Stiamo parlando dell’HUB Fakeme 8 in 1, un accessorio estremamente funzionale che offre una connettività a dir poco completa.

HUB USB Type-C Fakeme 8 in 1: caratteristiche tecniche

Partendo dal design, troviamo un corpo completamente in lega di alluminio che agevola la dissipazione del calore. Questo perché non manca una porta USB Type-C con il supporto al Power Delivery fino a 100 Watt. Tale porta consente di collegare l’alimentatore del PC direttamente all’HUB ed avere un solo dispositivo per ricarica e dati, impegnando una singola porta sul computer. Presente anche un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor sia in mirroring che in estensione con una risoluzione massima di 4K. Si tratta di una funzione decisamente comoda, soprattutto per migliorare la propria produttività. Un secondo monitor in estensione ti fornirà un’area più ampia, così da gestire in maniera più efficiente il flusso di lavoro.

Naturalmente però, lo scopo è quello di espandere il numero di porte sempre più risicato di MacBook e ultrabook. A tal proposito, l’HUB offre 3 porte USB Type-A di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Con un bandwidth di 5Gbps non sarà un problema effettuare rapidamente backup o accedere ai contenuti direttamente da periferiche esterne come pendrive o SSD. Molto comodo il lettore di schede TF, che consente di leggere e/o scrivere contemporaneamente due memory card. Un aspetto da non sottovalutare soprattutto per fotografi e videografi che utilizzano quotidianamente questo tipo di archiviazione. Chiude una porta RJ45 Gigabit LAN capace di offrire le massime prestazioni dalla rete fissa grazie alla connessione via cavo. Un prodotto indispensabile per professionisti e studenti, ideale da portare sempre con sé nella borsa o nello zaino del computer.

Grazie ad un coupon del 20% che si somma allo sconto preapplicato dell’8%, l’HUB può essere acquistato su Amazon a soli 27,99 euro per un risparmio 10 euro sul prezzo di listino.