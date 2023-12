Amazon regala 10€ a te e a un amico: come funziona

Oggi, Amazon ha deciso di indossare il vestito da Babbo Natale e di lanciare una promozione dal valore 20 euro destinata agli amici: 10 euro per chi, già iscritto all’e-commerce, decide di invitare un amico, e 10 euro anche per quest’ultimo. Quale modo migliore per celebrare l’arrivo delle festività?

10€ per te e altri 10€ per l’amico che inviti su Amazon

Lo store cerca così di raggiungere anche coloro che ancora non hanno provato a effettuare acquisti dal suo catalogo, approfittando della corsa al regalo di Natale last minute che in questi giorni sta vedendo impegnati molti ritardatari. Per scoprire se si è idonei alla promozione non bisogna far altro che visitare la pagina dedicata e, per approfittarne, è sufficiente seguire le istruzioni mostrate.

Tra le altre iniziative in corso, ricordiamo quella lanciata nei giorni scorsi che offre, a migliaia di fortunati, un rimborso completo su un anno di abbonamento a Prime, dal valore complessivo di 49,90 euro. Sarà erogato sotto forma di quattro buoni da spendere a proprio piacimento. Anche in questo caso, per sapere se si ha diritto al regalo, rimandiamo all’e-commerce.

A proposito di regali last minute, la sezione offerte di Amazon può tornare utile per trovare l’idea giusta da mettere sotto l’albero, evitando così le code in auto per raggiungere il centro commerciale e gli affollamenti nei negozi. Nella scheda di ogni prodotto sono indicate in modo chiaro e aggiornato in tempo reale le tempistiche per la consegna. Per alcuni articoli, coma la Fire TV Stick 4K (sconto 12%) che trasforma ogni schermo in una Smart TV o lo smart speaker Echo Pop (sconto 64%) con Alexa c’è ancora margine: la disponibilità è immediata con spedizione gratuita e arrivo a casa garantito entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.