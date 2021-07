Amazon regala 5 euro: scopri sei idoneo al buono sconto

Nuovo giorno, nuova promozione su Amazon: oggi il colosso dell'e-commerce mette a disposizione un buono sconto da 5 euro da spendere per i tuoi acquisti. Non tutti però sono idonei a riceverlo, per scoprire se sei tra i fortunati ti basta un click.

Buono sconto Amazon da 5 euro: scopri se ti spetta

In caso di idoneità, completando un ordine sarà sufficiente inserire il coupon “ILMIOSCONTO” (senza virgolette) per ottenere un'immediata riduzione di prezzo. Attenzione però alle limitazioni: la spesa complessiva dovrà essere di almeno 25 euro e la promozione potrà essere sfruttata dai 5.000 clienti più veloci. Controlla se puoi rientrare in questa schiera.

No? Niente panico, lo store proporre di continuo nuove offerte grazie alle quali risparmiare su acquisti di ogni categoria: dall'informatica all'elettronica, dalla musica ai libri, senza dimenticare gli articoli per la casa e i capi d'abbigliamento.