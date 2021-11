Black Friday Amazon: ci sarà più tempo per effettuare il reso

Si avvicina il Black Friday e Amazon è già al lavoro, in modo da offrire anche quest'anno un'esperienza senza compromessi durante il periodo più caldo dello shopping online. A tal proposito, la società ha rivisto la propria politica relativa al reso degli acquisti, concedendo più tempo ai clienti per restituire gli articoli comprati da qui a fine dicembre.

Amazon rivede le tempistiche dei resi per il Black Friday

Non solo 30 giorni come di norma, ma un periodo esteso, in modo da poter andare incontro anche alle esigenze di coloro che, in vista delle festività, si lasciano andare all'acquisto d'istinto, approfittando di offerte e coupon che si susseguono senza soluzione di continuità. Ecco quanto si legge nella pagina dedicata del sito ufficiale.

In occasione delle festività natalizie 2021, gli articoli restituibili acquistati tra l'1 novembre e il 31 dicembre 2021 potranno essere resi fino al 31 gennaio 2022. Le nostre politiche di reso standard di 30 giorni saranno nuovamente applicate agli articoli acquistati a partire dal 1 gennaio 2022.

Il colosso dell'e-commerce ha dunque intenzione di giocare ancora un ruolo da protagonista assoluto durante il periodo del Black Friday, strizzando l'occhio ai clienti e concedendo loro un tempo extra per i resi, indipendentemente da ciò che sceglieranno di acquistare: se qualcuno tra i vostri cari o amici non apprezzerà quel meraviglioso maglione di Natale che avete in mente di fargli trovare sotto l'albero, beh, lo potrete restituire fino a fine gennaio.