Norton 360: offerte imperdibili (sconto fino al 63%)

Il Black Friday e il periodo degli acquisti natalizi sono in arrivo, quindi aumenteranno sicuramente i tentativi di phishing e truffe. Il consiglio è quello di installare sempre uno dei tanti software che offrono la protezione online, come Norton 360. Le quattro versioni (Antivirus Plus, Standard, Deluxe e Premium) sono disponibili con uno sconto fino al 63% per il primo anno.

Norton 360: quattro versioni in offerta

Le quattro versioni di Norton 360 differiscono per le funzionalità incluse e il numero di dispositivi supportati. Norton 360 Antivirus Plus è l'offerta entry level per un singolo dispositivo (PC, Mac, smartphone o tablet). Oltre al famoso antivirus che garantisce la protezione in tempo reale contro qualsiasi minaccia (anche quelle emergenti) è presente il firewall (PC e Mac) che monitora il traffico in entrata e uscita, il password manager per la conservazione e generazione delle password, e il backup sul cloud per Windows (2 GB).

Anche Norton 360 Standard supporta solo un dispositivo, ma include anche la Secure VPN e il tool SafeCam per PC che rileva l'accesso alla webcam. Inoltre lo spazio sul cloud per il backup dei file aumenta a 10 GB.

Norton 360 Deluxe è la versione indicata per proteggere fino a 5 dispositivi. Due le funzionalità aggiuntive rispetto alla versione Standard: Protezione minori (controllo parentale) e Dark Web Monitoring (scansione del dark web alla ricerca di eventuali dati personali rubati). Per il backup sono disponibili 50 GB.

Infine, Norton 360 Premium è la versione adatta per un massimo di 10 dispositivi. Include tutte le funzionalità della versione Deluxe e offre 75 GB di spazio sul cloud per il backup dei file.

Questo sono i prezzi attuali (primo anno) e i rispettivi sconti: