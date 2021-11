AVM Fritz!Box 7590 AX: la versione Wi-Fi 6 del top di gamma al minimo storico

Amazon anticipa il Black Friday proponendo al minimo storico il re indiscusso dei modem. Stiamo parlando, naturalmente, dell’AVM Fritz!Box 7590 AX, la versione aggiornata con supporto alla tecnologia Wi-Fi 6 del modem più apprezzato di sempre.

Modem AVM Fritz!Box 7590 AX: caratteristiche tecniche

AVM rappresenta ormai una garanzia nel settore, ed il 7590 rappresenta il top di gamma che integra davvero tutto. Il design rimane lo stesso del precedente modello, con forme morbide ed una colorazione bianca e grigia con rifiniture rosse, che contraddistingue da anni i dispositivi dell’azienda. In questo caso, però, si tratta dell’ultima revisione del modem con supporto al Wi-Fi 6 4×4 dual band che garantisce una velocità combinata in wireless di ben 2800Mbps. Molto interessante la tecnologia Supervectoring da 35db che consente di raggiungere una velocità di 300 Megabits anche su rete VDSL. Presente la compatibilità con i dispositivi mesh che consentono di estendere la copertura in appartamenti di grandi dimensioni o locali commerciali. A fare la differenza rispetto a qualsiasi altro prodotto sul mercato, sono soprattutto due aspetti: connettività e sistema operativo.

Sul fronte della connettività troviamo davvero qualsiasi genere di porta. Le RJ45 sono cinque di cui una WAN per utilizzare il dispositivo come router e 4 Gigabit LAN per la connessione dei dispositivi tramite cavo. Non manca la possibilità di connettere fino a 6 telefoni cordless con 5 segreterie telefoniche integrate nel dispositivo, completamente personalizzabili, e gestione della rubrica. Presente la porta USB 3.0 per condividere con la rete qualsiasi dispositivo connesso, inclusi NAS e dispositivi multimediali come IPTV. Non manca l’integrazione con i prodotti Fritz!Dect che consente di gestire tutti i prodotti smart home direttamente dal modem. Chiude Fritz!OS, uno dei sistemi più apprezzati per la sua versatilità e personalizzazione. Si tratta di un sistema estremamente user-friendly accessibile a chiunque, anche ai meno avvezzi alla gestione della rete, che consente una personalizzazione completa delle impostazioni.

Grazie ad uno sconto di quasi 50 euro sul prezzo di listino, l'AVM Fritz!Box 7590 AX può essere acquistato su Amazon a soli 250,98 euro, prezzo più basso mai registrato fino ad ora.