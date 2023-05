Amazon: ricerca dei prodotti con IA conversazionale

Amazon ha deciso di sfruttare al massimo i nuovi modelli di intelligenza artificiale. Non solo per il robot Astro, Alexa e l’inventario nei magazzini, ma anche per migliorare la ricerca dei prodotti sullo store. La conferma arriva da alcuni annunci di lavoro pubblicati dall’azienda di Seattle.

Ricerca conversazionale interattiva

Google ha svelato la nuova esperienza di ricerca che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa. Una simile tecnologia verrà utilizzata da Amazon per migliorare la ricerca dei prodotti all’interno del suo enorme catalogo. L’azienda di Seattle ha pubblicato diversi annunci di lavoro che confermano le sue intenzioni future.

In uno di essi ci sono riferimenti ad una nuova esperienza conversazionale interattiva che permetterà di “trovare risposte alle domande sui prodotti, eseguire confronti tra prodotti, ricevere suggerimenti personalizzati sui prodotti“. Un secondo annuncio conferma che Amazon ha avviato lo sviluppo di una tecnologia di ricerca basata su modelli di machine learning.

In un terzo annuncio si parla di migliorare lo shopping attraverso la capacità conversazionali degli LLM (Large Language Model). In pratica, gli utenti potranno cercare i prodotti che soddisfano le loro necessità, sfruttando un assistente digitale con funzionalità simili a ChatGPT.

Una portavoce di Amazon (Keri Bertolino) ha dichiarato che l’azienda ha iniziato ad investire sull’intelligenza artificiale generativa in tutte le attività. Al momento non è noto se la nuova esperienza di ricerca sostituirà quella attuale. In ogni caso, i risultati dovranno essere “neutrali”, senza dare precedenza ai prodotti di Amazon e quindi danneggiare la concorrenza (comportamento vietato dalla legge sui mercati digitali in Europa).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.