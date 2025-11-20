Amazon sconta Amazfit Balance da 46mm: è occasione (-37%)

Indossa un accessorio che non solo è bello a vedersi ma anche funzionale. Amazfit Balance è un vero fuoriclasse che rende la tua quotidianità più intelligente. Infatti basta alzare il polso per sapere cosa accade dentro e fuori il tuo corpo. Elegante, di qualità e soprattutto in sconto grazie al Black Friday 2025 di Amazon. Non perdere il ribasso del 37% e fallo tuo a soli 132,79 euro invece che a 209,90 euro.
Amazfit Balance da 46mm è un accessorio che merita l’attenzione. Al polso? Un gioiello vero e proprio che ti regala anche un feeling comodo e pratico nel quotidiano. Questo perché ha una cassa tonda super sottile che lo rende confortevole e un design che quasi lo fa apparire come un classico orologio da polso. Poi lo tocchi, però, è scoppia la magia. In questo modello Balance, lo smartwatch diventa assistente di vita nel vero senso di parola grazie alle funzioni per salute, sport e vita quotidiana. Un suo lato distintivo? La batteria che dura ben 14 giorni con appena una carica.
Amazfit Balance Smartwatch 46 mm, Pagamento NFC, AI Fitness Coach, Batteria di 14 Giorni, Monitoraggio del Sonno e della Salute, GPS, 150 Modalità Sportive, Chiamate Bluetooth per Android e iPhone
132,79€209,90€-37%
Scorri nel menù, sul display colorato e personalizzabile, per accedere alle funzioni che ti occorrono. I sensori integrati sono capaci di analizzare ogni movimento e rilevare il tuo stato di salute (come sonno e frequenza cardiaca) per aiutarti a costruire un diario e offrirti consigli. Scegli una delle 150 modalità sportive e allenati con i massimi risultati grazie al GPS integrato e all’AI fitness Coach che diventa un persona trainer a tutti gli effetti. Ma, ovviamente, la vita quotidiana non vien trascurata con una serie di funzioni che rendono tutto più semplice. Ad esempio le chiamate Bluetooth direttamente dal polso, i pagamenti contactless e le notifiche smart.
Corri su Amazon per fare tuo Amazfit Balance da 46mm. Compralo a soli 132,79 euro con sconto del 37% disponibile ora.